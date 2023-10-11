Как армян Карабаха обучали ненависти

Автор: Лейла Таривердиева

В начале октября Администрация Президента Азербайджана опубликовала план реинтеграции армянского меньшинства Карабахского региона. Этот план был представлен армянской стороне, но армяне предпочли спать у порогов мэрий где-нибудь в Армении, выклянчивая помощь, чем продолжать жить в своих домах в Карабахе по азербайджанским паспортам. Ну что же, насильно мил не будешь.

На самом деле план реинтеграции очень прогрессивный и впечатляющий. Он полностью соответствует международным нормам и международной практике, и никаких претензий к нему быть не может. Согласно плану, проживающие в Карабахском экономическом районе граждане армянской национальности могут участвовать в управлении регионом проживания, служить в местных отделениях органов внутренних дел. Государство полностью обеспечивает всю физическую и социальную инфраструктуру в местах проживания армянского меньшинства. Для жителей региона предусмотрены налоговые и таможенные льготы, что делается для ускорения экономического развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В плане есть также государственная поддержка предпринимательской деятельности, предусмотрены льготные кредиты и субсидии. И так далее.

Началась реинтеграция армянских жителей Карабаха - ОФИЦИАЛЬНО

Началась реинтеграция армянских жителей Карабаха - ОФИЦИАЛЬНО

Повторим - это очень хороший план, в своем роде уникальный. Потому что никогда и нигде государство, пострадавшее от многолетней оккупации и агрессивного сепаратизма, пережившее этнические чистки и геноцид, после освобождения войной своих земель и понесенных жертв, не заботилось так о совершивших все эти преступления. В истории не было таких случаев. Мы не говорим, что все армяне Карабаха участвовали в чистках и резне. Но большинство из них поддерживали это зло, приветствовали и воспитали в соответствующем духе детей и внуков. Своим поспешным выездом из Карабаха они это еще раз доказали. Никто из этих людей, что сейчас бедствуют в Армении, требуют чего-то от властей и пикетируют исполнительные власти, не боялся никакой расправы. Они прекрасно знали, что никакой мести не последует. Их погнал на чужбину не страх, а ненависть. Эта ненависть гонит подальше от азербайджанцев, азербайджанских паспортов, азербайджанских мобильных операторов и всего, что связано с Азербайджаном.

Если спросить у карабахских армян, за что такое отношение к азербайджанцам, вряд ли удастся услышать внятный ответ. Начнутся сказки о 15-м годе, о неких угрозах идентичности и прочей чепухе из разряда армянских мифов, пойдут цитаты из Македонского, Страбона и Цезаря, но конкретного внятного ответа вы не услышите. Потому что для этой ненависти нет никаких причин. Всенародная ненависть к другому народу это ненормально и неестественно. Так не бывает. Когда такое происходит, следует копать поглубже и искать истоки.

На днях попался на глаза один из эфиров известного блогера Альберта Исакова, который пришелся очень кстати и позволил как раз копнуть поглубже. Исаков всегда достает из армяноязычного пространства интересные моменты, переводит на русский и представляет аудитории. В этом выпуске он пригласил на беседу другого армянского блогера - Ишхана Вердяна, а также прокрутил запись интервью небезызвестного генерала тушенки Манвела Григоряна и отрывок из передачи "Вечерний Ереван" от 2001 года, гостем которой был террорист Варужан Карапетян.

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Интересно было бы узнать, что думают массово выехавшие в Армению армяне Карабаха об откровениях генерала Манвела. Он рассказал о том, как карабахским армянам навязывали сепаратизм и как манипулировали ими для удовлетворения территориальных аппетитов Армении. Рассказывал он об этом словно о выигранном сражении, с гордостью и уверенностью. Воспитание ненависти к другому народу само по себе дело грязное, и использованный инструментарий пропаганда обычно старается держать в секрете, потому что это не делает чести никому. Армянский национализм это нечто иное, он не знает преград и не заботится о сохранении лица и чести. Может быть, это потому, что у него всего этого никогда не было?

У генерала Манвела чести точно нет. И лица. Точнее - не было. Хотя считается, что о покойниках либо хорошо, либо никак, это не тот персонаж, на которого могут распространяться какие-то моральные нормы, потому что сам этот деятель был глубоко аморален. В переведенном Исаковым фрагменте Манвел Григорян рассказывает, как он и сотоварищи начинали сеять сепаратизм среди карабахских армян. Они приезжали в армянские села, селились там, проводили беседы, внушали, заставляли людей видеть то, чего на самом деле не было. К сожалению, армянский народ сам по себе склонен к националистическим идеям, поэтому поднять на ноги общественность Армении было несложно. Но с карабахскими, которые жили среди азербайджанцев и были оторваны от "пуповины", пришлось повозиться, как признался Григорян.

Кровавый генерал рассказал, что люди поначалу сопротивлялись, не принимали идей "миацума", возмущались, что приезжают всякие и мутят воду. "Мы с азербайджанцами дружим", - говорили они. Большинство сначала не хотели верить, что такая безумная идея может осуществиться. А тут еще карабахские азербайджанцы на глазах Манвела приходили в гости к армянам, вместе с ними пили, ели, дружили. Все это он назвал "трудностями и преградами". Но, в конце концов, эмиссары нашли общий язык с местными армянами и начали заполнять их сознание. Провокаторы нападали на азербайджанцев, подстерегая их на дорогах, избивали и запугивали, требуя не ходить больше в армянские дома. Работа проводилась и среди школьников, особенно учащихся смешанных сел, которых подучивали бить одноклассников-азербайджанцев и не впускать их в школу. К сожалению, "общий язык" найти оказалось не так уж сложно, особенно с молодежью. Генерал тушенки очень гордился тем, что у них получилось.

Солдатская тушенка дорого обойдется семейному бизнесу генерала Манвела

Солдатская тушенка дорого обойдется семейному бизнесу генерала Манвела

Когда он записывал это интервью, то не знал, чем все закончится. Разгрома оккупантов он не вынес и отправился к праотцам сразу после Победы - в ноябре 2020 года. В первую карабахскую войну этот негодяй командовал 5-й бригадой ВС Армении, оккупировавшей Джебраил и Физули. Он разграбил Физулинский район и отличался особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным. Кроме того, на том свете, думаем, с него спросили и за невинных жертв Ходжалы. Вспоминают его только недобрым словом и в самой Армении. Последние несколько лет на свет вытаскивались все его темные дела, в том числе склады с украденной солдатской тушенкой и сгущенкой, что и оставило за ним прозвище "генерала тушенки".

Тем не менее, нельзя не признать, что зомбирование армян Карабаха удалось. И черное дело генерала тушенки до сих пор живо. Массовый и ничем не спровоцированный выезд армян из Карабахского региона - тому подтверждение. Даже старшее поколение, которое до сих пор говорит по-азербайджански и помнит своих друзей-азербайджанцев из доконфликтных времен, все равно уехало фактически в никуда. Для армян сама мысль о возможности жить рядом с азербайджанцами невыносима - пропаганда поработала очень хорошо, нащупала слабые места, и через тридцать лет это аукнулось уже внукам первых адептов "миацума" в Карабахе.

В армянском сегменте соцсетей можно встретить много историй о мытарствах карабахских армян в Армении. Большинство из них выехало с расчетом  не задерживаться и перебраться в третью страну в статусе беженцев. Но в третьих странах никто особо армян из Карабаха не ждет. Есть и проблема статуса. Являясь гражданами Армении, эти люди никак не могут считаться беженцами. А вопрос статуса очень важен в таких делах. Хотя и он вряд ли помог бы решить все проблемы. Так называемые беженцы из Азербайджана, вынужденные с началом конфликта покинуть республику, до сих пор в основном не устроены. Мать-Армения принимает своих чад только тогда. когда они ей нужны для дела. Беженцы начала 90-х не пригодились, это был отработанный материал, свои роли они отыграли в Азербайджане, а потом стали никому не нужны. Что касается карабахских армян, то, хотя их надуманными историями мир интересуется все меньше и меньше, их роль пока не отыграна до конца, они еще могут пригодиться.

А что будет потом? На этот вопрос пусть бывшие жители Азербайджана попробуют ответить себе сами.