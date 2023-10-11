Как армян Карабаха обучали ненависти

Автор: Лейла Таривердиева

В начале октября Администрация Президента Азербайджана опубликовала план реинтеграции армянского меньшинства Карабахского региона. Этот план был представлен армянской стороне, но армяне предпочли спать у порогов мэрий где-нибудь в Армении, выклянчивая помощь, чем продолжать жить в своих домах в Карабахе по азербайджанским паспортам. Ну что же, насильно мил не будешь.

На самом деле план реинтеграции очень прогрессивный и впечатляющий. Он полностью соответствует международным нормам и международной практике, и никаких претензий к нему быть не может. Согласно плану, проживающие в Карабахском экономическом районе граждане армянской национальности могут участвовать в управлении регионом проживания, служить в местных отделениях органов внутренних дел. Государство полностью обеспечивает всю физическую и социальную инфраструктуру в местах проживания армянского меньшинства. Для жителей региона предусмотрены налоговые и таможенные льготы, что делается для ускорения экономического развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В плане есть также государственная поддержка предпринимательской деятельности, предусмотрены льготные кредиты и субсидии. И так далее.

Повторим - это очень хороший план, в своем роде уникальный. Потому что никогда и нигде государство, пострадавшее от многолетней оккупации и агрессивного сепаратизма, пережившее этнические чистки и геноцид, после освобождения войной своих земель и понесенных жертв, не заботилось так о совершивших все эти преступления. В истории не было таких случаев. Мы не говорим, что все армяне Карабаха участвовали в чистках и резне. Но большинство из них поддерживали это зло, приветствовали и воспитали в соответствующем духе детей и внуков. Своим поспешным выездом из Карабаха они это еще раз доказали. Никто из этих людей, что сейчас бедствуют в Армении, требуют чего-то от властей и пикетируют исполнительные власти, не боялся никакой расправы. Они прекрасно знали, что никакой мести не последует. Их погнал на чужбину не страх, а ненависть. Эта ненависть гонит подальше от азербайджанцев, азербайджанских паспортов, азербайджанских мобильных операторов и всего, что связано с Азербайджаном.

Если спросить у карабахских армян, за что такое отношение к азербайджанцам, вряд ли удастся услышать внятный ответ. Начнутся сказки о 15-м годе, о неких угрозах идентичности и прочей чепухе из разряда армянских мифов, пойдут цитаты из Македонского, Страбона и Цезаря, но конкретного внятного ответа вы не услышите. Потому что для этой ненависти нет никаких причин. Всенародная ненависть к другому народу это ненормально и неестественно. Так не бывает. Когда такое происходит, следует копать поглубже и искать истоки.

На днях попался на глаза один из эфиров известного блогера Альберта Исакова, который пришелся очень кстати и позволил как раз копнуть поглубже. Исаков всегда достает из армяноязычного пространства интересные моменты, переводит на русский и представляет аудитории. В этом выпуске он пригласил на беседу другого армянского блогера - Ишхана Вердяна, а также прокрутил запись интервью небезызвестного генерала тушенки Манвела Григоряна и отрывок из передачи "Вечерний Ереван" от 2001 года, гостем которой был террорист Варужан Карапетян.

Интересно было бы узнать, что думают массово выехавшие в Армению армяне Карабаха об откровениях генерала Манвела. Он рассказал о том, как карабахским армянам навязывали сепаратизм и как манипулировали ими для удовлетворения территориальных аппетитов Армении. Рассказывал он об этом словно о выигранном сражении, с гордостью и уверенностью. Воспитание ненависти к другому народу само по себе дело грязное, и использованный инструментарий пропаганда обычно старается держать в секрете, потому что это не делает чести никому. Армянский национализм это нечто иное, он не знает преград и не заботится о сохранении лица и чести. Может быть, это потому, что у него всего этого никогда не было?

У генерала Манвела чести точно нет. И лица. Точнее - не было. Хотя считается, что о покойниках либо хорошо, либо никак, это не тот персонаж, на которого могут распространяться какие-то моральные нормы, потому что сам этот деятель был глубоко аморален. В переведенном Исаковым фрагменте Манвел Григорян рассказывает, как он и сотоварищи начинали сеять сепаратизм среди карабахских армян. Они приезжали в армянские села, селились там, проводили беседы, внушали, заставляли людей видеть то, чего на самом деле не было. К сожалению, армянский народ сам по себе склонен к националистическим идеям, поэтому поднять на ноги общественность Армении было несложно. Но с карабахскими, которые жили среди азербайджанцев и были оторваны от "пуповины", пришлось повозиться, как признался Григорян.

Кровавый генерал рассказал, что люди поначалу сопротивлялись, не принимали идей "миацума", возмущались, что приезжают всякие и мутят воду. "Мы с азербайджанцами дружим", - говорили они. Большинство сначала не хотели верить, что такая безумная идея может осуществиться. А тут еще карабахские азербайджанцы на глазах Манвела приходили в гости к армянам, вместе с ними пили, ели, дружили. Все это он назвал "трудностями и преградами". Но, в конце концов, эмиссары нашли общий язык с местными армянами и начали заполнять их сознание. Провокаторы нападали на азербайджанцев, подстерегая их на дорогах, избивали и запугивали, требуя не ходить больше в армянские дома. Работа проводилась и среди школьников, особенно учащихся смешанных сел, которых подучивали бить одноклассников-азербайджанцев и не впускать их в школу. К сожалению, "общий язык" найти оказалось не так уж сложно, особенно с молодежью. Генерал тушенки очень гордился тем, что у них получилось.

Когда он записывал это интервью, то не знал, чем все закончится. Разгрома оккупантов он не вынес и отправился к праотцам сразу после Победы - в ноябре 2020 года. В первую карабахскую войну этот негодяй командовал 5-й бригадой ВС Армении, оккупировавшей Джебраил и Физули. Он разграбил Физулинский район и отличался особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным. Кроме того, на том свете, думаем, с него спросили и за невинных жертв Ходжалы. Вспоминают его только недобрым словом и в самой Армении. Последние несколько лет на свет вытаскивались все его темные дела, в том числе склады с украденной солдатской тушенкой и сгущенкой, что и оставило за ним прозвище "генерала тушенки".

Тем не менее, нельзя не признать, что зомбирование армян Карабаха удалось. И черное дело генерала тушенки до сих пор живо. Массовый и ничем не спровоцированный выезд армян из Карабахского региона - тому подтверждение. Даже старшее поколение, которое до сих пор говорит по-азербайджански и помнит своих друзей-азербайджанцев из доконфликтных времен, все равно уехало фактически в никуда. Для армян сама мысль о возможности жить рядом с азербайджанцами невыносима - пропаганда поработала очень хорошо, нащупала слабые места, и через тридцать лет это аукнулось уже внукам первых адептов "миацума" в Карабахе.

В армянском сегменте соцсетей можно встретить много историй о мытарствах карабахских армян в Армении. Большинство из них выехало с расчетом не задерживаться и перебраться в третью страну в статусе беженцев. Но в третьих странах никто особо армян из Карабаха не ждет. Есть и проблема статуса. Являясь гражданами Армении, эти люди никак не могут считаться беженцами. А вопрос статуса очень важен в таких делах. Хотя и он вряд ли помог бы решить все проблемы. Так называемые беженцы из Азербайджана, вынужденные с началом конфликта покинуть республику, до сих пор в основном не устроены. Мать-Армения принимает своих чад только тогда. когда они ей нужны для дела. Беженцы начала 90-х не пригодились, это был отработанный материал, свои роли они отыграли в Азербайджане, а потом стали никому не нужны. Что касается карабахских армян, то, хотя их надуманными историями мир интересуется все меньше и меньше, их роль пока не отыграна до конца, они еще могут пригодиться.

А что будет потом? На этот вопрос пусть бывшие жители Азербайджана попробуют ответить себе сами.