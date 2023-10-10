https://news.day.az/politics/1605478.html Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана
Милли Меджлис (парламент) примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в повестку специального заседания парламента, намеченного на 12 октября.
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