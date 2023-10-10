Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Милли Меджлис (парламент) примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в повестку специального заседания парламента, намеченного на 12 октября.