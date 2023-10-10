Пашинян не собирается впускать российских миротворцев в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается впускать российский миротворцев в свою страну, передает Day.Az.

Так, он заявил, что если российские миротворцы в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Отметим, что глава пресс-службы МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что условия работы миротворцев в Карабахе изменились.

По ее словам, теперь деятельность российских миротворцев в Карабахе будет адаптирована с учетом последних событий.

"Миротворцы уже свернули ряд стационарных и временных наблюдательных пунктов. Принципиальные вопросы, касающиеся РМК, Москва будет обсуждать с Баку", - добавила она.