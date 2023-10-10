https://news.day.az/politics/1605492.html Пашинян согласился на формат «3+3», предложенный Президентом Ильхамом Алиевым
Пашинян согласился на формат «3+3», предложенный Президентом Ильхамом Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на проведение встречи в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия), предложенный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Day.Az .
"В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате 3+3 состоится в Тегеране, мы готовы продолжить в этом формате", - сказал он.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что проблемы региона должны решать сами страны региона.
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