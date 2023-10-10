https://news.day.az/politics/1605506.html Миротворцы свернули еще один пост в Карабахе
Миротворцы свернули еще один пост в Карабахе
В Агдеринском районе Азербайджана свернут наблюдательный пункт российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны России.
"В течение суток в связи с оптимизацией наблюдательных постов свернут пост №27 в Агдеринском районе", - говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже свернут ряд стационарных, временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку.
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