Заседание Совета министров ОЭС в Шуше - важное послание покровителям Армении

Как сообщалось ранее, в городе Шуша началось 27-е заседание Совета глав МИД стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы внешнеполитических ведомств стран ОЭС. По инициативе Азербайджана темой организации в этом году стала "Зеленый переход и взаимные связи". .

Турецкий политолог, преподаватель факультета международных отношений Университета Сулеймана Демиреля, профессор Тимучин Кодаман, комментируя заседание, рассказал Day.Az о важности организации.

Как отметил профессор, организация была основана в 1985 году Турцией, Ираном и Пакистаном.

"28 ноября 1992 года к ОЭС присоединились 7 стран. На данный момент в организацию входят 10 стран-членов: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан. Целью организации является содействие развитие стран, устранение торговых барьеров, расширение и обеспечение интеграции торговли государств-членов в международные рынки. Также одной из основных целей является укрепление исторических и культурных связей. Это организация объединяет Турцию, Центральную Азию, тюркские республики и страны Юга, и она имеет политическое значение", подчеркнул Кодаман.

Особое внимание Тимучин Кодаман уделил проведению встречи в городе Шуша.

"Определенные силы, пытающиеся поддержать Армению, должны признать Шушу землей Азербайджана. Поэтому проведение этой встречи в этом городе важно и с политической точки зрения. Это послание миру", - заключил профессор.

Эльвин Сахаватоглу