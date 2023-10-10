Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Азербайджан для участия в 27-м заседании министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Как передает Day.Az, Хакан Фидан приехал в Шушу на собственном автомобиле.

В автомобиле, которым он управлял, также находился его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.