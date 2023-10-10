https://news.day.az/politics/1605509.html Фидан приехал в Шушу на собственном автомобиле - ФОТО
Фидан приехал в Шушу на собственном автомобиле - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Азербайджан для участия в 27-м заседании министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
Как передает Day.Az, Хакан Фидан приехал в Шушу на собственном автомобиле.
В автомобиле, которым он управлял, также находился его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.
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