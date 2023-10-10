Главы МИД Ирана и России обсудили формат «3+3»
10 октября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе.
Обсуждена текущая обстановка на Южном Кавказе. Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа.
Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
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