Главы МИД Ирана и России обсудили формат «3+3»

10 октября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе.

Обсуждена текущая обстановка на Южном Кавказе. Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа.

Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.