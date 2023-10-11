Пашинян размечтался о "справедливом обмене"

Автор: Мехти Ахмедзаде

5 октября премьер-министр Армении Пашинян по итогам встречи с лидерами ЕС, Германии и Франции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) подписал заявление, в котором целиком и полностью признал территориальную целостность Азербайджанской Республики (площадь в 86,6 тыс. кв. км, включая Карабах). Таким образом, Ереван обязался вернуть Азербайджану 8 анклавов на территории Армении, так как в эту площадь входят и азербайджанские анклавы на территории бывшей Армянской ССР.

Прошла почти неделя и Пашинян появился в эфире Первого канала Армении, где начал финтить ушами, врать и искать причины, чтобы не вернуть нам наши анклавы.

"Азербайджан поднимает вопрос 8 сел, мы в свою очередь говорим, что у нас тоже есть проблема 8 сел, потому что в том же Тавушском марзе у нас есть оккупированные Азербайджаном территории: села Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар и другие районы", - осмелился глагольствовать армянский премьер.

Спекуляции чужими землями армян до добра не доводят, но Пашинян, похоже, опять решил пойти по пути провокаций.

Тема территориальных обменов так понравилась Николу Пашиняну, что он схватился за нее обеими руками и ногами. Руководитель страны, тридцать лет державшей под оккупацией и разрушавшей земли соседа, теперь ожидает каких-то "справедливых" обменов. Согласитесь, это нонсенс. Тем не менее, это единственный вопрос, в котором у Никола остались шансы на спекуляции и торг. Вернее, осталась возможность показать, что он способен торговаться с Баку. Понятно, что торг не даст ожидаемых армянами результатов, но можно поднабрать очки, строя из себя борца за квадратные километры.

Названия упомянутых армянским премьером сел некоторым могут показаться знакомыми, потому что в течение всех лет оккупации мелькали в сводках министерства обороны Азербайджана. Со стороны этих сел, расположенных вблизи государственной границы, ВС Армении постоянно вели огонь по постам Азербайджанской армии в Товузском районе. Вбив в поиск на нашем сайте тот же Беркабер, можно найти сотни новостей, в которых фигурирует данное село, расположенное на территории Армении, по ту сторону госграницы. То же самое касается и других трех сел. Как приграничные, они использовались армянской стороной для дислокации войск и обстрелов азербайджанских постов и мирных сел. На товузском направлении госграницы существовала серьезная угроза со стороны врага, поэтому, как следствие, была создана широкая нейтральная полоса, отделяющая армянские окопы от азербайджанских позиций. Само собой разумеется, ни о какой хозяйственной деятельности на этой территории не могло быть и речи.

Чтобы не было домыслов, сразу скажем - во всех этих селах, которые, как утверждает Пашинян, находятся под нашим контролем, все эти годы живут армяне, существуют местные власти, школы, церкви, теплицы. В общем, идет обычная жизнь. Например, незадолго до 44-дневной войны в селе Парвакар обновляли водопровод, а после войны открыли текстильную фабрику, и об этом писали все армянские СМИ. То же самое можно сказать об Айгеовите, в котором, по данным на 2011 год, проживало более трех тысяч армян, а сейчас строится винзавод. А если Пашинян посмотрит одно из видео десятилетней давности, то сможет умилиться самодеятельности беркабердских школьников. То есть говорить о том, что данные села находятся под контролем Азербайджана, очень неграмотно и непрофессионально. Политик должен уметь правильно формулировать свою мысль, если хочет, чтобы его заявления чего-то стоили.

Учитывая, что Ереван собрался увязать этот вопрос с темой азербайджанских эксклавов, следует довести до внимания соседей безнадежность такого замысла. Азербайджан не включал в свои границы никаких армянских квадратных километров, не продвигал в районе Товуза своих постов, и то, что какие-то территории в результате развязанного Ереваном конфликта и военной агрессии оказались недоступны для местного армянского населения, это не наша вина, а всего лишь следствие. Во время делимитации и демаркации все станет ясно и встанет на свои места. Азербайджану не нужно ничего больше тех самых 86 600 квадратных километров, в которых он признан миром и в которые входят восемь сел, оккупированных Арменией. Единственной территорией, о которой Пашинян может говорить в плане обмена, это село Башкенд Гедабекского района, считающееся армянским эксклавом. Это вовсе не значит, что Армения его получит, но тут у Еревана хотя бы есть обоснования. Что же касается попыток выложить на прилавок некие "подконтрольные территории", то это пустая трата времени, и лучше премьеру Армении сосредоточиться на чем-то более реалистичном и не пытаться мутить воду. Мир уже признал наши страны в соответствующих границах, и исходить нужно из этого.

Как мы уже не раз говорили, армянская логика не поддается никакой логике. Не стоит ничего усложнять. Не нужно злить Баку. Он очень гуманен и терпелив, но всему есть предел. Пашиняну лучше начать вести себя разумно уже сегодня.