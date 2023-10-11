Проходит 3 года с теракта, совершенного Арменией в Гяндже

Проходит три года с теракта, совершенного Арменией в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, около 02:00 11 октября 2020 года вооруженные силы Армении совершили еще один теракт в Гяндже.

Гянджа, расположенная далеко за пределами зоны боевых действий, в очередной раз подверглась обстрелу тактическими баллистическими ракетами, выпущенными с территории Армении из тактического оперативного ракетного комплекса "Скад-Б". В результате были разрушены жилые дома, расположенные вблизи "Парка Победы", погибли 10 человек, в том числе 5 женщин, 35 человек получили ранения, в том числе 6 детей и 16 женщин.

Всего за время Отечественной войны вооруженные силы Армении 5 раз обстреливали город Гянджа ракетами и снарядами из тяжелых артиллерийских установок. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения.