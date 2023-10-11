Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Румынии - ФОТО
В рамках официального визита в Румынию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Ион-Марчелом Чолаку.
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Премьер-министр Румынии с большим удовлетворением напомнил о своем визите в Азербайджан и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита.
Отметив успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Румынией, он подчеркнул, что Азербайджан и Румыния являются не только партнерами, но и дружественными странами.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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