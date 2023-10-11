Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Румынии

В рамках официального визита в Румынию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Ион-Марчелом Чолаку.

Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Премьер-министр Румынии с большим удовлетворением напомнил о своем визите в Азербайджан и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита.

Отметив успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Румынией, он подчеркнул, что Азербайджан и Румыния являются не только партнерами, но и дружественными странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.