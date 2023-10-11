Глава МИД Казахстана призвал ОЭС сыграть стратегическую роль в развитии региона

Казахстан верит, что ОЭС может и должна играть более важную стратегическую роль в вопросах развития региона.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе выступления в 27-ом заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Нуртлеу подчеркнул возрастающую роль организации в свете современной геополитической и геоэкономической ситуации.

"Нам необходимо приложить совместные усилия в продвижении общих проектов стран-членов организации", - заявил он.

Он призвал участников заседания к совместной реализации инфраструктурных проектов на территории Казахстана, развитию экономического сотрудничества между ОЭС и СВМДА, разрешению гуманитарного кризиса в Афганистане, ключевая роль в котором будет отведена создаваемому в городе Алматы Региональному центру ООН по устойчивому развитию в Центральной Азии и Афганистане.

Нуртлеу также выступил с предложением по увеличению объемов внутрирегиональной торговли и грузопотоков, в том числе с использованием потенциала существующих транспортно-логистических маршрутов между странами региона. Он подчеркнул необходимость активизации сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, финансов, туризма, цифровизации, производственной кооперации и продовольственной безопасности.

По итогам заседания стороны приняли Шушинскую декларацию.

В рамках заседания СМИД ОЭС глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Пакистана Джалилом Джилани и заместителем министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Также на полях мероприятия Нуртлеу провел переговоры с Генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири, с которым обсудил актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с данной организацией. Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему эффективному взаимодействию в рамках ОЭС.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества создана в 1985 году. Основная цель ОЭС - продвижение экономического, технического и культурного сотрудничества государств-членов.

В состав входят 10 стран - Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Казахстан является членом ОЭС с 1992 года.