РФ будет обсуждать судьбу миротворцев с Азербайджаном

Дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном. Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты с Арменией будут продолжены.

"С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана", - добавил он.