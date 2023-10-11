https://news.day.az/politics/1605644.html РФ будет обсуждать судьбу миротворцев с Азербайджаном - Песков
РФ будет обсуждать судьбу миротворцев с Азербайджаном - Песков
Дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном. Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что контакты с Арменией будут продолжены.
"С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана", - добавил он.
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