Арарат Мирзоян встретился с Луи Боно

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял находящегося с визитом в Ереване старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Было отмечено, что на встрече обсуждались азербайджано-армянские отношения.

Напомним, ранее госсекретарь США посетил Баку и провел здесь встречи.