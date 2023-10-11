https://news.day.az/politics/1605653.html Арарат Мирзоян встретился с Луи Боно
Арарат Мирзоян встретился с Луи Боно
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял находящегося с визитом в Ереване старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.
Было отмечено, что на встрече обсуждались азербайджано-армянские отношения.
Напомним, ранее госсекретарь США посетил Баку и провел здесь встречи.
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