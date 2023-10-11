МИД Азербайджана критикует манипулятивный подход Армении

Ряд претензий, выдвинутых против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью Первому каналу 10 октября, ясно свидетельствует о том, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.

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