https://news.day.az/politics/1605668.html МИД Азербайджана критикует манипулятивный подход Армении
МИД Азербайджана критикует манипулятивный подход Армении
Ряд претензий, выдвинутых против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью Первому каналу 10 октября, ясно свидетельствует о том, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре