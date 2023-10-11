https://news.day.az/politics/1605686.html Джейхун Байрамов на переговорах с Тойво Клааром - ФОТО
Джейхун Байрамов на переговорах с Тойво Клааром - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече стороны обменялись мнениями о перспективах мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, недавней ситуации в регионе, шагах, предпринятых в направлении реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана.
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