Балабан сделал Андрея Малахова врагом армян

В эфире российского телеканала "Россия-1" во время очередного выпуска передачи "Привет, Андрей!" ведущий Андрей Малахов представил национальный музыкальный инструмент Азербайджана - балабан.

Как сообщает в среду Day.Az, данный поступок, в истинном смысле этого слова, разгневал армян.

В армянском сегменте соцсетей в адрес Андрея Малахова посыпались оскорбления.

Представляем вниманию наших читателей это видео: