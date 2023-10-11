https://news.day.az/politics/1605703.html Балабан сделал Андрея Малахова врагом армян - ВИДЕО
Балабан сделал Андрея Малахова врагом армян - ВИДЕО
В эфире российского телеканала "Россия-1" во время очередного выпуска передачи "Привет, Андрей!" ведущий Андрей Малахов представил национальный музыкальный инструмент Азербайджана - балабан.
Как сообщает в среду Day.Az, данный поступок, в истинном смысле этого слова, разгневал армян.
В армянском сегменте соцсетей в адрес Андрея Малахова посыпались оскорбления.
Представляем вниманию наших читателей это видео:
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