Правда от Президента Ильхама Алиева и логичный финал лживой политики Макрона

Автор: Акпер Гасанов

Я уверен, что президенту Франции Эммануэлю Макрону распечатают и положат на стол переведенный текст сегодняшних заявлений, сделанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Возможно, глава французского государства разозлится, прочитав все это. Может быть, он примется топать ногами по полу и вопить на весь Елисейский дворец. Только вот истерикой тут делу не поможешь.

В том числе и потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо прошелся не только по Макрону. "Так называемый кандидат, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить? Они ничего не хотят слышать. У них есть свои установки, которые им спущены из центра и по которым они действуют", указал глава нашего государства.

Речь шла про Вивека Рамасвами - американского предпринимателя индийского происхождения, консервативного политического деятеля. Еще 21 февраля 2023 года в программе "Вечерний Такер Карлсон" он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. Ясное дело, что у него нет особых шансов стать в итоге выдвиженцем от "республиканцев". Там с большим отрывом лидирует Дональд Трамп. Но тут, как в известном афоризме Жванецкого: "В историю можно попасть, а можно вляпаться".

Так вот Рамасвами вляпался в историю так, что больше никогда не отмоется. Потому, что начинать свой путь в большую политику с примитивной лжи- такое себе занятие, больше на откровенную фотосессию, с которой начинающие певицы, начинают пробивать путь к вершинам шоу-бизнеса. А Вивек принялся обелять страну-оккупанта, то есть Армению, похлеще даже, чем это порой делает Ким Кардашьян.

В частности, он ничего он не сказал и о том, что сотни тысяч азербайджанцев, изгнанных из РА, до сих пор не могут вернуться в Армению, откуда были изгнаны более тридцати лет назад. Американский политик обвинил Азербайджан в "зверствах", но таковыми в реальности являются массированные удары, нанесенные РА по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. В результате этих обстрелов погибли сотни стариков, женщин, детей.

В итоге, и это был пик цинизма и лжи, в ходе выступления кандидата в президенты США, показывали удары по Гяндже и Барде и разрушения после этих ударов, как удары по ... армянам. И никаких извинений после того, как вся правда была обнаружена, принесено не было. Вот действительно, как с этими людьми можно говорить?! Они ведь врут и не краснеют.

Ровно то же самое можно сказать про президента Франции. Количество лжи, которая была озвучена Макроном в адрес нашей страны едва ли не превышает число такого же рода речей от руководителей РА. Были и безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана. Но что Макрон получил в сухом остатке? Статус человека, которому вежливо, но твердо указали на дверь, предварительно указав на причины неуместности его попыток снова появиться в данной компании.

"Когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны", заявил Президент Азербайджана.

И это были не просто слова. Им предшествовали действия. Так, глава нашего государства не поехал на состоявшуюся 5 октября встречу в Гранаде. Это был жесткий ответ на очередные провокации со стороны тандема Ереван-Париж. Самое интересное тут то, что несмотря на отсутствие главы нашего государства на той встрече, армянский премьер-министр Пашинян был вынужден подписать резолюцию, в которой признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

И все это произошло в присутствии Макрона! Дальше больше. Буквально вчера Президент Азербайджана напомнил, что наша страна выдвинула формат сотрудничества "3+3". То есть, опять- без участия Франции. И снова - ушат ледяной воды на голову мсье Эммануэля- Никол Пашинян заявил, что Армения готова провести встречу в формате "3+3".

Как-то совсем Никол Воваевич не уважил Макрона, коего особо впечатлительные армяне именуют Манвелом! Впрочем, разве он такой один? Премьер-министр Италии Мелони также не раз, используя весь свой темперамент, называла Макрона циником. Да и в родной Франции его рейтинг все падает и падает. А все почему? Потому, что Макрон всегда привык лгать, изворачиваться, юлить. Это видно всем- в Азербайджане, в Италии, во многих странах Европы, в Африке, да и в самой Франции. Так он и уйдет в небытие- популистом, провалившимся по всем направлениям. И топаньем ногами, а также криками на весь Елисейский дворец тут дело не исправишь.