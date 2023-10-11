Азербайджан готов к переговорам с Евросоюзом в трёхстороннем формате.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французскому "Radio France".

Он отметил, что Азербайджан хочет возобновить переговоры с Арменией для достижения мира.

"Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении. Нам нужно вернуться на путь переговоров и воспользоваться стремлением Евросоюза способствовать миру. Надо говорить о делимитации границ, линиях коммуникаций. Мы должны обратить на это внимание. Армения, заявившая о своей готовности к переговорам с Азербайджаном, но в то же время ведущая дипломатическую войну на всех фронтах, ведет двойную игру. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы полностью готовы внести свой вклад. Шарль Мишель проделал хорошую работу как президент Европейского совета, чтобы помочь возобновлению переговоров. Азербайджан готов к переговорам в трёхстороннем формате с Евросоюзом. Мы положим конец вражде, которая продолжается уже почти тридцать лет. Утверждения Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно необоснованны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира", - сказал Э.Амирбеков.

Он отметил, что через день после окончания локальных антитеррористических мероприятий начался диалог между центральной властью Азербайджана и представителями армянской общины. "За десять дней мы провели три встречи. Мы попытались представить наш взгляд на их социальные, экономические, политические, гуманитарные и религиозные права. Это ясно показывает, что правительство Азербайджана не имеет намерения лишать этих людей их прав. Однако, чтобы жить мирно с азербайджанцами, они должны знать, что власть принадлежит Азербайджану. Они должны признать суверенитет нашей страны", - сказал Э.Амирбеков.