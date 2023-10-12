Названо количество свернутых постов российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы с 19 сентября свернули 6 наблюдательных и 15 временных постов в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны РФ.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Карабаха с 19 сентября 2023 г. свернуты 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев ", - говорится в заявлении.

Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.