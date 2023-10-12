https://news.day.az/politics/1605809.html Названо количество свернутых постов российских миротворцев в Карабахе
Названо количество свернутых постов российских миротворцев в Карабахе
Российские миротворцы с 19 сентября свернули 6 наблюдательных и 15 временных постов в Карабахе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны РФ.
"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Карабаха с 19 сентября 2023 г. свернуты 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев ", - говорится в заявлении.
Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре