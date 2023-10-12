Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ проходит в Бишкеке

В Бишкеке, столице Кыргызской Республики, начал работу Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Day.Az, информацию об этом Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана опубликовало в социальной сети "Х".

Министры иностранных дел обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес и занимающие главное место в повестке дня сотрудничества СНГ.