https://news.day.az/politics/1605816.html Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ проходит в Бишкеке - ФОТО
Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ проходит в Бишкеке - ФОТО
В Бишкеке, столице Кыргызской Республики, начал работу Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает Day.Az, информацию об этом Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана опубликовало в социальной сети "Х".
Министры иностранных дел обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес и занимающие главное место в повестке дня сотрудничества СНГ.
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