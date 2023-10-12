Лавров назвал истинные цели НАТО в Армении

Россия фиксирует попытки продвигать интересы НАТО на Южном Кавказе через Армению.

Как передает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно.

"Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Да и раньше тоже их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и РФ. Как раз наоборот - они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов США, стран ЕС и НАТО", - отметил Лавров.