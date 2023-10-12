Началось специальное заседание Милли Меджлиса

Специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) начало свою работу.

Как сообщает в четверг Day.Az, в повестку дня заседания включено заявление парламента Азербайджанской Республики по поводу 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку.

В 1967-1977 годах учился в бакинской средней школе номер 6.

В 1977-1982 годах учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). По окончании МГИМО в 1982 году поступил в аспирантуру данного института.

В 1985 году, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата исторических наук и в 1985-1990 годах преподавал в МГИМО.

В 1991-1994 годах работал в сфере частного бизнеса и возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 года по август 2003 года являлся вначале вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Принимал активное участие в реализации нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева.

В 1995 и 2000 годах избирался в парламент Азербайджанской Республики.

С 1997 года - президент Национального олимпийского комитета Азербайджана.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем партии "Ени Азербайджан".

В 2001-2003 годах возглавлял делегацию Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с этим его депутатские полномочия были прекращены.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76 процентов избирателей.

В 2004 году был награжден дипломом почетного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы и медалью ПАСЕ.

На выборах, проведенных 15 октября 2008 года, Ильхам Алиев, набрав 88,73 процента голосов избирателей, во второй раз был избран Президентом Азербайджанской Республики.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев, набрав 84,54 процента голосов избирателей, в очередной раз был избран Президентом Азербайджанской Республики.

На состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах Ильхам Алиев, набрав 86,02 процента голосов избирателей, вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики.

Владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Женат. Имеет троих детей и пятерых внуков.