Президент Ильхам Алиев заслужил глубокое уважение и доверие азербайджанского народа

Президент Ильхам Алиев своими делами завоевал глубокое уважение и доверие азербайджанского народа.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня внеочередном заседании парламента.

Она отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился беспрецедентных и достойных побед.

"В основе всех этих достижений лежит политика, инициированная Великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженная Президентом Ильхамом Алиевым. За этот период экономика Азербайджана прошла удивительный путь развития", - добавила С.Гафарова.