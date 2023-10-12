Армяне установили ловушку в оставленном ими доме в Карабахе

Обнаружена еще одна ловушка, устроенная армянами в оставленном ими доме в Карабахском районе Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, кадры распространены в социальных сетях.

На видео видно, как один из сепаратистов запирает гранату в шкафу своего дома.

Очевидно, что армяне сделали это планомерно, что еще раз доказывает истинную армянскую сущность.

Представляем читателям данное видео: