https://news.day.az/politics/1605938.html Армяне установили ловушку в оставленном ими доме в Карабахе - ВИДЕО
Армяне установили ловушку в оставленном ими доме в Карабахе - ВИДЕО
Обнаружена еще одна ловушка, устроенная армянами в оставленном ими доме в Карабахском районе Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, кадры распространены в социальных сетях.
На видео видно, как один из сепаратистов запирает гранату в шкафу своего дома.
Очевидно, что армяне сделали это планомерно, что еще раз доказывает истинную армянскую сущность.
Представляем читателям данное видео:
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