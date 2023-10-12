Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам
Посольство Азербайджана в Израиле распространило обращение к азербайджанским гражданам.
Как сообщает в четверг Day.Az, текст обращения опубликован в аккаунте посла Азербайджана в Израиле на платформе "Х" (бывший Twitter).
"Вниманию граждан Азербайджанской Республики! Авиакомпания Israir объявляет продажу билетов на рейс Тель-Авив-Баку 15 октября в 17:45. Билеты можно приобрести на сайте https://israir.com", - говорится в публикации.
Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре