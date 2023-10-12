https://news.day.az/politics/1605960.html Адресованное генсеку ООН письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН
Адресованное генсеку ООН письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН
Письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН 27 сентября 2023 года, о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана и разоружении армянских вооруженных сил, продолжающих свою незаконную деятельность на территориях Азербайджана, а также дополнительная информация с фотографиями оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения, распространены как документы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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