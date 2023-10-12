https://news.day.az/politics/1605962.html Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ
Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ
12 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Кыргызстан принял участие и выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).
Об этом в четверг Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Сообщается, что между Азербайджаном и странами СНГ с удовлетворением было отмечено наличие полезного сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, транспорт, коммуникации, связи, а также в гуманитарном, образовательном, спортивном и других направлениях.
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