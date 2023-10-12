Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ

12 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Кыргызстан принял участие и выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).

Об этом в четверг Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что между Азербайджаном и странами СНГ с удовлетворением было отмечено наличие полезного сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, транспорт, коммуникации, связи, а также в гуманитарном, образовательном, спортивном и других направлениях.

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