https://news.day.az/politics/1605984.html Милли Меджлис принял заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана
Милли Меджлис принял заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана
Милли Меджлис принял заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что за время деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства Азербайджан прошел большой путь развития, достиг значительных успехов.
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