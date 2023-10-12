Милли Меджлис принял заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Милли Меджлис принял заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что за время деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства Азербайджан прошел большой путь развития, достиг значительных успехов.

Новость обновляется