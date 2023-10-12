Рот и длинный нос предали Колонну

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о лжи главы МИД Франции Кетрин Колонны. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Вчера глава МИД Франции выступала в Сенате. Говорила про армян, естественно о том, как им тяжело, как их всех надо вернуть в Карабах, бла, бла, бла.

Но речь не о том, ЧТО она говорила. Стоит обратить внимание, на то, КАК она говорила.

Колонна во время своего выступления то и дело касалась носа, рта. Зуд? Вряд ли. Если верить психологам, то именно язык тела выдает истинные намерения человека. Прикосновение к носу или к ямочке под носом является одним из наиболее распространенных жестов, который сигнализирует о неискренности или обмане.

Известный толкователь телодвижений Алан Пиз объясняет этот жест примерно так: когда человек говорит неправду, он непроизвольно как бы хочет прикрыть рот рукой, но это действие прерывается, и получается более неочевидный и замаскированный жест.

Так и Колонна: врет и не краснеет, но "чешется".