Украинские депутаты осудили грязную пропаганду против Азербайджана

Депутаты Верховной Рады Украины выступили с заявлением в поддержку успешных антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана и проводимого там процесса реинтеграции.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении говорится, что после капитуляции сепаратистов в Карабахе в СМИ была развернута клеветническая кампания по дискредитации Азербайджана. Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторых международных СМИ усиливают пропаганду ненависти и призывают к санкциям против Азербайджана.

"Мы считаем это неприемлемым. Азербайджан принимал меры на своей международно признанной территории. После капитуляции вооруженных формирований на территории Карабаха было обнаружено большое количество незаконно ввезенного сепаратистами оружия и боеприпасов, а также тяжелой военной техники. Кроме того, отъезд армянского населения Карабаха не носил принудительного характера, это подтвердили прибывшая 1 октября в Карабах миссия ООН и представитель Госдепартамента США Миллер", - говорится в заявлении украинских депутатов.