Военные корабли России покинули бакинский порт

12 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджанской Республики.

Отметим, что в ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками, состоялась товарищеская встреча военных моряков по перетягиванию каната и футболу.