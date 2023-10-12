https://news.day.az/politics/1605998.html Военные корабли России покинули бакинский порт - ФОТО
Военные корабли России покинули бакинский порт - ФОТО
12 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджанской Республики.
Отметим, что в ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками, состоялась товарищеская встреча военных моряков по перетягиванию каната и футболу.
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