Никто не может обвинить Азербайджан в нарушении гуманитарных норм.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что начата очередная грязная кампания против Азербайджана.

"Ситуация дошла до того, что если с каким-либо армянином что-то случится, то в этом будут винить Азербайджан. В первую очередь следует отметить, что, как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан всегда соблюдал все гуманитарные нормы. Никто не может обвинить Азербайджан в нарушении гуманитарных норм. Наши территории были оккупированы армянами, они изгнали наших граждан с их родных земель, целились в них. Именно у Азербайджана появилось в результате этого более одного миллиона вынужденных переселенцев. При всем этом Азербайджан не оказывал никакого давления на армян, не принуждал их покидать Карабах, им была оказана вся гуманитарная помощь. В ходе однодневных антитеррористических мероприятий азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм, ни один мирный армянский житель не пострадал", - сказал Гараев.

Он отметил, что на протяжении многих лет армянскому обществу прививались идеи тюркофобии. Несмотря на мирные инициативы Азербайджана в период после Второй Карабахской войны, Армения не поддержала эти инициативы и продолжала разжигать реваншистские идеи, вражду.

"Сепаратистский режим в Карабахе так же оказывал давление на мирных жителей, побуждая их покинуть Карабах. В этом вопросе заинтересованы и власти Армении. Они всегда ищут возможность прикинуться жертвами и показать, какие они "несчастные". Уже сейчас власти Армении нацелены на получение больших объемов помощи от зарубежных стран за счет покинувших Карабах армян. Это кажется прекрасной возможностью для Армении, у которой нет ни экономических возможностей, ни производства, ни промышленности", - сказал Гараев.

Он также отметил, что Азербайджан с самого начала подготовил план реинтеграции и относится к армянским жителям Карабаха как к своим гражданам:

"Как и другие наши граждане, они смогут пользоваться всеми правами, предоставленными государством. Даже миссия ООН, посетившая освобожденные территории, заявила, что были соблюдены все гуманитарные нормы. Однако некоторые круги, покровительствующие Армении, особенно Франция, прибегли к отвратительным провокациям и лживой кампании против Азербайджана. Дело дошло до того, что ряд западных СМИ показывает кадры из Гянджи и Барды, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны армян, и говорит, что якобы "обстрелу подверглись армяне". Сегодня Азербайджан сталкивается с грязной информационной войной, управляемой из нескольких центров", - сказал Гараев.