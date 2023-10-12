Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева прошел за 20 лет уникальный и почетный путь - Иса Габиббейли
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева прошел за 20 лет уникальный и почетный путь развития.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли в ходе выступления на прошедшем 12 октября специальном заседании парламента.
Он отметил, что Победа, одержанная в 44-дневной войне, вписана в историю Азербайджана как военно-политическое событие огромной важности.
"Стран, которые по темпам развития в мире сопоставимы с Азербайджаном, не так много. В Азербайджане стремительно идет устойчивое развитие по всем направлениям. За 20 лет руководства Президента Ильхама Алиева все сферы страны прошли славный путь развития. Каждый год из этих 20 лет был выдающимся", - добавил И.Габиббейли
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре