Президент Северного Кипра о будущем отношений с Азербайджаном

Мы будем развивать наши отношения с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар во время пресс-конференции в аэропорту Эрджан перед вылетом в Баку для участия в мероприятиях в рамках Дней культуры Северного Кипра.

"Для нас очень важно развивать взаимодействие между двумя странами. Мы будем развивать наши связи с Азербайджаном во всех сферах - образовании, культуре и экономике", - сказал он.

Эрсин Татар отметил, что отправляется в Азербайджан с делегацией из 200 человек, среди которых бизнесмены, специалисты по туризму, представители университетов и инвесторы.