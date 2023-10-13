Победа Азербайджана показала никчемность Минской группы ОБСЕ

Отсутствие результата во время продолжающихся почти 30 лет переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту наводит на мысль, что Минская группа ОБСЕ не является эффективной организацией. ОБСЕ играла лишь символическую роль в этом процессе, в связи с чем переговорный процесс зашел в тупик. В США и особенно во Франции очень сильно влияние армянского лобби, поэтому правительства этих государств вынуждены проводить политику, которая устраивает мировое армянство. Поэтому неудивительно, что формат Минской группы потерпел неудачу.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджан реализовал в 2020 и 2023 году то, что не смогла осуществить МГ ОБСЕ.

"После Второй карабахской войны армянская сторона пыталась вернуть свою повестку на переговорах, в частности, вопрос статуса Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался продавливать эту тему в различных переговорных форматах и в контактах с западными странами. Однако твердая позиция Азербайджана помешала планам Пашиняна. Переговоры о мирном соглашении больше не велись в рамках Минской группы. Поскольку позиция Баку заключалась в том, что карабахского конфликта больше не существует, а МГ ОБСЕ пора заняться другими делами", - отметил он.

Российский политолог полагает, что провал МГ ОБСЕ связан прежде всего из-за несбалансированной позиции Франции, которая открыто играла на стороне армян.

"Однако Азербайджан заставил Францию принять новую реальность на Южном Кавказе. Если Минская группа действительно хочет помочь в вопросе установления мира в регионе, то ей следует обратить внимание на разблокирование транспортных коридоров. Необходимо оказать влияние на Армению для открытия Зангезурского коридора, а также принять участие в создании условий для скорейшей делимитации границ. Вот это могло бы быть новой миссией МГ ОБСЕ", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов