https://news.day.az/politics/1606031.html Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Клааром
Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Клааром
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствущую информацию распространила пресс-служба правительства.
Как отмечается, стороны отметили важность продолжения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
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