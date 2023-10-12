Пашинян обсудил ситуацию в регионе с Клааром

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствущую информацию распространила пресс-служба правительства.

Как отмечается, стороны отметили важность продолжения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.