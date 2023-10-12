https://news.day.az/politics/1606040.html Азербайджан призывает жителей армянского происхождения вернуться в свои дома в Карабахе - Эльнур Мамедов
Азербайджан призывает жителей армянского происхождения вернуться в свои дома в Карабахе - Эльнур Мамедов
Азербайджан призывает жителей армянского происхождения вернуться в свои дома в Карабахе.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе слушаний в Международном суде.
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