Азербайджан призывает жителей армянского происхождения вернуться в свои дома в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе слушаний в Международном суде.

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