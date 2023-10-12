Азербайджан не намерен начинать войну с Арменией. Естественно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в ее интересах.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью "Radio France".

"Считаю, что нам нужно просто вернуться на путь переговоров и, воспользовавшись стремлением Европейского союза, способствовать продвижению мирного процесса, обсудить делимитацию границ, коммуникации. Мы должны обратить на это внимание. Не нужно играть с Азербайджаном в двойные игры, как Армения, которая выразила готовность к переговорам с Азербайджаном, но в то же время ведет дипломатическую войну на всех фронтах", - отметил Э.Амирбеков.

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