https://news.day.az/politics/1606060.html МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч
Мы сожалеем об отказе Армении от встречи лидеров и министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кыргызстане.
Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.
По его словам, очередная встреча между сторонами планируется к проведению под эгидой Европейского союза в Брюсселе в конце этого месяца.
Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.
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