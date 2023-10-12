МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч

Мы сожалеем об отказе Армении от встречи лидеров и министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кыргызстане.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.

По его словам, очередная встреча между сторонами планируется к проведению под эгидой Европейского союза в Брюсселе в конце этого месяца.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.