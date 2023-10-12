Эльнур Мамедов рассказал в Международном суде о причинах антитеррористических мероприятий

Проведенные 19-20 сентября локальные антитеррористические мероприятия были вызваны серьезными угрозами безопасности со стороны незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.

Замминистра отметил, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года четко указано, что Армения должна вывести свои вооруженные силы из Карабаха параллельно с размещением там российских миротворцев.

"Однако почти три года Армения продолжала держать свои незаконные вооруженные формирования на суверенной территории Азербайджана. В июле этого года секретарь Совета безопасности Армении признал, что армянские войска все еще в Карабахе, и заявил, что они будут выведены через несколько месяцев, но этого сделано не было", - сказал он.

Мамедов отметил, что за несколько недель, предшествовавших локальным антитеррористическим мероприятиям, деятельность армянских вооруженных сил в Карабахе резко активизировалась, они были приведены в состояние боевой готовности, были подготовлены новые боевые укрепления, окопы, установлены мины вблизи военных позиций Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.