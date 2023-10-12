Азербайджан предложил ООН помочь задокументировать военные средства, изъятые в Карабахе

Сложность и организация вооружения, обезвреженного или изъятого в результате антитеррористических мероприятий, разоблачили попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев или вооруженных гражданских лиц.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.

Он отметил, что наглядным свидетельством угроз безопасности, создаваемых армянскими силами в Карабахе, являются уничтоженные или изъятые в ходе антитеррористических мероприятий, а также обнаруженные по всему Карабаху объемы вооружения и высокотехнологичные военные средства.

"Азербайджан предложил ООН оказать помощь в документировании этих военных средств и процессе разоружения, задокументировать незаконную деятельность Армении", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.