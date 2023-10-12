https://news.day.az/politics/1606066.html Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост
Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост
Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост в Шуше.
Об этом сообщает министерство обороны России, передает Day.Az.
Всего с 19 сентября в Аскеранском, Шушинском, Ходжавендском и Агдеринском районах свернуты 7 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов миротворцев.
Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 10 октября сообщила, что ряд стационарных и временных наблюдательных постов российских миротворцев уже свернут. Принципиальные вопросы, касающиеся миротворцев, обсуждаются с Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре