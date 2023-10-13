Азербайджан всегда добивается поставленных целей

Автор: Мехти Ахмедзаде

Долгие десятилетия Азербайджан боролся за восстановление своего суверенитета, противостоя армянскому сепаратизму. В 2020-м году, по итогам Второй Карабахской войны, Баку смог освободить Карабах от армянской оккупации. Как результат, в регионе установилась новая реальность, которая может принести благополучие на Южный Кавказ не только для Азербайджана, но и для Армении.

В течение трех последних лет официальный Ереван безуспешно пытался сделать все возможное, чтобы вернуть прежний статус-кво, обвиняя Баку чуть ли не во всех проблемах армянства. Параллельно армянские ВС устраивали провокации на границе, чтобы спровоцировать ответную реакцию от ВС Азербайджана и потом представить это перед международным сообществом в качестве "азербайджанской агрессии". Но в Азербайджане все прекрасно понимали и решали вопросы по-своему - дипломатически, геополитически, экономически. Также шли обсуждения по поводу новых инициатив, проектов, транспортных коридоров.

Как результат, новая реальность в регионе Южного Кавказа стала неизменной, а Армения все еще продолжает кидаться на руки любых внешних сил, которые могли бы ей помочь. Но все тщетно.

Тщетными стали и попытки кучки сепаратистов, находившихся в ЗВО РМК, удержать незаконный режим в Карабахе. Они лгали о "блокаде", "геноциде", "голоде", параллельно устраивая постоянные провокации против нашей страны. В конце концов чаша терпения Азербайджана, желающего решить все вопросы дипломатическим путем, переполнилась и были проведены антитеррористические мероприятия, в результате которых сепаратисты подняли белый флаг, а Баку полностью восстановил контроль над этими территориями.

Опустили руки не только они, но и Ереван, который 3 года отказывался выполнять пункт трехстороннего заявления о том, что остатки ВС Армении должны быть выведены с территории Азербайджана. Армянские солдаты и боевики сдали оружие и вернулись в Армению, хотя есть информация о том, что некоторые из них спрятались с мыслями партизанить против нашей страны. Но ничего. И их настигнет правосудие. Также, как оно настигло Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Рубена Варданяна.

Азербайджан все эти годы пытался добиться выполнения резолюций ООН со стороны Армении и не раз давал шанс оккупантам уйти со своей суверенной территории. Ереван обязательства не выполнял, сепаратисты продолжали тыкать льва палкой постоянными нарушениями режима прекращения огня, наглым образом продолжалось вооружение незаконных армянских формирований и минный террор.

Ереван, тем временем, нагло поздравлял сепаратистов каждый год с годовщиной так называемой "независимости", поддерживал их незаконные и ложные "выборы", чем подливал масло в огонь.

Так что уже все шансы исчерпаны - теперь те, кто в свое время не ушел, будут отвечать перед судом в Баку. А так называемая "НКР" самораспустилась, как и должно было быть.

Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым показал, кто является лидером в регионе и какая страна независима. Баку восстановил суверенитет, установил новую неизменную реальность и закрыл страницу конфликта раз и навсегда. Больше нет статус-кво, армянской оккупации, сепаратизма и "непобедимой" армянской армии. И сколько бы ни пытались вопить в Ереване, рано или поздно там должны понять, что пора идти дальше. А что будет дальше, зависит от Армении. Впереди подписание мирного договора на фоне реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество и подписание мирного договора и вопросы, связанные с открытием Зангезурского коридора. Ничего с этим Еревану не поделать. Азербайджан всегда добивается поставленных целей.