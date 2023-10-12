Париж пытается развернуть новую антиазербайджанскую кампанию

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Президент Ильхам Алиев подверг резкой критике Францию ​​во время приема участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

Глава государства подчеркнул, что недавнее заявление Эмманюэля Макрона о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех.

Цитата: "Говоря о Франции, хотел бы также отметить деструктивную и провокационную роль руководства этой страны в весь период с 2020 года и продолжающуюся сейчас. Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление Президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех. Поскольку Азербайджан международное право не нарушал".

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в таком посредничестве.

Цитата: "Я недавно говорил, что если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята мы воспринимаем эти попытки. Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны".

На границе Азербайджана и Армении напряженности нет.

Как видим, Азербайджан в очередной раз заявляет об отказе от посредничества Франции на самом высоком уровне. Причина - проармянская позиция Парида и попытки сохранить напряженность между Баку и Ереваном.

Известно, что после локальных антитеррористических мер, проводимых Азербайджаном в Карабахе, на военном уровне в регионе царит стабильность. Это подтверждают как наблюдения, так и заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В интервью армянскому Общественному телевидению страны Пашинян признал, что на армяно-азербайджанской границе напряженности нет.

Цитата: "Каждый день мне сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе. В настоящее время на армяно-азербайджанской границе нет напряженности и концентрации войск".

На фоне стабильности на границе и заявлений Пашиняна внутри Армении происходят разные процессы.

Какая сила заинтересована в нестабильности в регионе?

Официальный Баку неоднократно подчеркивал важность ухода от военной риторики для установления мира на Южном Кавказе. Разумеется, державы, заинтересованные в стабильности в регионе, поддерживают позицию Азербайджана. Но Франция демонстрирует иной подход к этому вопросу. Точнее, французские власти не желают прекращения этнического и национального конфликта между Азербайджаном и Арменией. Для этого Париж оказывает Еревану как дипломатическую, так и военную поддержку.

Дипломатическая поддержка Франции Армении

В последнее время резко возросло количество заявлений французских дипломатов против Азербайджана.

Министр иностранных дел Франции Катрин Калонна выступила с резкими обвинениями в адрес Баку на пресс-конференции во время своего последнего визита в Армению. Она заявил, что дорога на Лачин должна быть открыта немедленно, а "блокада" Карабаха должна быть снята.

В своем выступлении вчера в Сенате Франции она отметила, что Парид выступтт с инициативой принятия резолюции в Совете Безопасности ООН о возвращении армян в Азербайджан. Конечно, цель здесь - создать условия для входа западных организаций в Карабах. Оправданием является то, что "существует угроза безопасности карабахских армян, и поэтому население должно вернуться в регион под флагом ООН".

Официальный Баку неоднократно заявлял, что будет гарантировать безопасность армянского меньшинства. По этой причине можно спрогнозировать, что инициатива, выдвинутая официальным Парижем, также потерпит неудачу.

Французская военная поддержка Армении

Французы начинают политику милитаризма на Южном Кавказе. Процессы показывают, что Франция, используя план Пашиняна по дистанцированию от России, пытается подчинить Ереван своему влиянию.

Катрин Калонна в ходе визита в Армению заявила, что Париж согласен заключить с Ереваном соглашение о поставках военной техники.

"Франция согласилась заключить в будущем соглашение с Арменией. Это позволит предоставить Армении военную технику для обеспечения ее обороны. Понятно, что я не могу пока останавливаться на деталях этого вопроса", - заявила она.

Уже сейчас официальный Париж готовится продать Еревану зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО, самоходно-артиллерийские установки, гаубицы, первую партию из 50 бронетранспортеров "50 ВАБ МК3", а также бронетехнику "Бастион" и "Шерпа".

С другой стороны, вслед за США Франция проведет военные учения в Армении. В Ереван уже прибыли 56 солдат французских сил гражданской безопасности, 2 самолета "Даш", 1 мобильный пост управления, 2 тонны техники и 2 собаки-спасателя. По официальной информации, французские военные примут участие в учениях "HOPE 2023" вместе со спасателями Армении и Евросоюза.

Если Франция является сторонником мира в регионе, почему она так быстро вооружает Армению?

Официальный Париж использует происходящие на Южном Кавказе процессы для усиления своего влияния в регионе и прилагает большие усилия, чтобы не допустить мира между Азербайджаном и Арменией. Быстрое вооружение может привести к новым конфликтам в будущем. По этой причине отказ Баку от посредничества Франции является правильным решением.