Франция жертвует Арменией ради своих целей

Автор: Тахмаз Асадов,

Trend

По мере того, как планы Франции на Южном Кавказе терпят фиаско, она начинает играть в более опасную игру. В этих вопросах официальный Париж использует Армению в качестве инструмента. Париж 30 лет расчерчивал дорожную карту в связи с Южным Кавказом через оккупационную политику Армении и думал об укреплении своего "пути" через бывшую Минскую группу. Всем, кто внимательно следит за этими процессами, очевидно, что Франция никогда и не скрывала, что поддерживает Ереван.

Если до сих пор поставки Францией вооружения Армении осуществлялись, частично, например, под видом гуманитарной помощи, а частично через третьи стороны (например, Индию и Иран), то официальный Париж заявляет об этом уже публично. Заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, озвученные 3 октября во время визита в столицу Армении, свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами вступили в новый этап и явно поднялись до уровня военного сотрудничества, подразумевающего поставки боеприпасов. То, что Франция вдруг стала так "болеть душой" за Армению отнюдь не случайно. Это не что иное, как сценарий, полностью основанный на планах официального Парижа в отношении Южного Кавказа. Франция прекрасно понимает, что стабильность на Южном Кавказе может стать самым большим препятствием для сил, желающих войти в регион. Официальный Париж также хорошо понимает, что эта стабильность в регионе наступила после того, как Азербайджан без ущерба для гражданского населения нейтрализовал легитимные военные цели и положил конец режиму незаконной хунты в Карабахе. Это беспокоит некоторые круги, и они решили подбить Армению на реваншистские действия, вооружая ее.

11 октября 2023 года по инициативе Франции группа государств выступила с совместным заявлением против Азербайджана в Совете ООН по правам человека. За необоснованными обвинениями клеветнического характера в заявлении о причинах переселения армян из Карабахского региона Азербайджана, естественно, стоят не озабоченность ситуацией в марионеточной Армении, а собственные интересы. К сожалению, официальный Ереван сегодня находится на грани падения в самую глубокую яму, когда-либо уготованную ей.

Сегодня мы не видим того, чтобы политическая власть Армении была заинтересована в проектах в регионе, в каких-либо инициативах по нормализации отношений с соседними государствами. Вместо этого мы наблюдаем действия Никола Пашиняна, поддавшегося на обещания Запада. Премьер-министр Армении несколько дней назад прилетел на саммит в Гранаду, зная, Азербайджан во встрече участвовать не будет, и даже подписал там какой-то документ. Если армянская сторона действительно заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном, то почему, как отметил Президент Ильхам Алиев, Пашинян, шесть часов летевший в Гранаду и участвовавший там в непонятной встрече, на которой обсуждался Азербайджан в отсутствие Азербайджана, отказался от поездки в Бишкек, который находится в 2-3 часах пути?! Ответ на этот вопрос известен всем: официальный Ереван не отказывается от своей старой политики, меняются только его покровители. "Радение" же Франции, заявившей о предоставлении Армении боеприпасов, выступление главы МИД Франции в Ереване, вчерашнее выступление в Сенате и т.д. свидетельствуют о политике милитаризма Франции и ее намерении не допустить установления мира в регионе своими гнусными дипломатическими игрищами. Цель - закрепиться в регионе на фоне военного конфликта и напряженности.

При этом ряд стран поддерживает намерение Франции усилить напряженность в регионе и сорвать мирный процесс. Некоторые из них - это государства, которые в разное время неоднократно совершали многочисленные преступления против разных народов, проводили этнические чистки. Если некоторые страны и круги предпримут шаги, которые нанесут ущерб стабильности, складывающейся сегодня в регионе, то в первую очередь они поставят под удар Армению.

Армении не следует вестись на гнусные планы против Азербайджана, а нужно адекватно отреагировать на мирное предложение официального Баку и продемонстрировать конструктивность.