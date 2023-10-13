Лицемерная ПАСЕ изводит бумагу

Автор: Мехти Ахмедзаде

Парламентская ассамблея СЕ приняла еще одну антиазербайджанскую "резолюцию", в которой осуждаются "военные действия Азербайджана против "Нагорного Карабаха"".

В ничего не значащей, лживой резолюции отмечается, что ассамблея фиксирует, что почти все население "Нагорного Карабаха" покинуло свою родину(?) из-за угрозы физического уничтожения(?) и многолетней политики ненависти к армянам правительства Азербайджана (?). Также в бумажке говорится о "существующих обоснованные подозрениях в этнических чистках", "блокаде Лачинской дороги", "гуманитарном кризисе" и прочих мифах, которые придумало армянство и которые не раз были развеяны.

Кроме того, в ПАСЕ глубоко убеждены, что трагический исход(?) населения "Нагорного Карабаха" не следует воспринимать как новую реальность: "Будучи государством-членом Совета Европы, Азербайджан должен сохранять верность основным ценностям организации и продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя международные обязательства".

В бумажке со лживыми обвинениями Азербайджан призвали:

- принять незамедлительные меры для обеспечения возвращения армянского населения "Нагорного Карабаха" и защиты их прав.

- обеспечить защиту армянского культурного наследия региона.

- освободить всех арестованных "представителей" "Нагорного Карабаха"

Во-первых, начнем с того, что в ПАСЕ должны понимать, что не существует никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Подобными армянскими выражениями, Ассамблея ставит под сомнение не только территориальную целостность нашей страны, но и свою репутацию.

Во-вторых, какие к черту угрозы физического уничтожения, политика ненависти, этническая чистка, блокада, гумкризис и трагический исход? Где были все эти выражения во время Первой карабахской войны, когда в результате агрессии и оккупационной политики Армении более миллиона азербайджанцев стали беженцами на фоне резни, устраиваемой армянскими боевиками и террористами? Почему тогда ПАСЕ не говорило об этнических чистках, которые совершались оккупантами Карабаха? Армянские варвары уничтожили 95% культурного наследия Азербайджана, изгнали всех азербайджанцев с их родины и домов.

30 лет назад нужно было призывать Армению принимать незамедлительные меры, освобождать задержанных азербайджанцев и т.д.

И теперь Ассамблея с серьезным выражением лица выступает против Азербайджана, будто бы Азербайджан совершил все эти преступления.

Напомним, что родиной армян Карабах не является, они были туда заселены. Люди, считающие эту землю своей родиной, не будут на протяжении десятков лет грабить все ее богатства. За 30 лет оккупанты не построили ничего - они лишь разрушали и мародерствовали. А как поступили истинные хозяева, вернувшись? Правильно - мы налаживаем инфраструктуру, строим аэропорты, поселения, города, умные села, электростанции и многое другое. И все это было выполнено за короткие 3 года.

Не было также никакой "этнической чистки", так же как и не было никаких угроз для жизни армянского меньшинства. Они приняли решение добровольно уехать в Армению. И никто им в спину не стрелял, не убивал детей, женщин, стариков как от это делалось в отношении мирных азербайджанцев.

Если и проводилась какая-то политика ненависти, то она проводилась именно по отношению к нам. Армянское руководство все эти годы строило свою внутреннюю и внешнюю политику на азербайджанофобии. Она пропагандировалась даже в учебных заведениях. С малых лет детям в голову вбивалось, что азербайджанец - это враг. Стоит лишь вспомнить слова Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости".

Игнорирование всех этих фактов говорит лишь о лицемерии и двуличности ПАСЕ. Новая реальность в регионе действительно неизменна, а кто "должен сохранять верность основным ценностям организации и продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя международные обязательства", так это Армения.

Баку предлагает мирный договор Еревану. Баку предлагает реинтеграцию армянскому меньшинству. Баку гарантирует их безопасность и права полноправных граждан Азербайджана. Вот, в чем реальность, которая открывает перспективы для мирного сосуществования на Южном Кавказе.

А что касается радующихся этой никчемной бумажке армян - эта резолюция носит только рекомендательный характер. Она не стоит клочка, на котором написана. Ее постигнет судьба прочих "резолюций". В конце-то концов, когда нам были нужны резолюции ПАСЕ, ПАСЕ было на нас плевать. Почему сейчас мы должны вести себя иначе?