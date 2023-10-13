ANCA переходит к шантажу политической элиты в США

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о шантаже армянского лобби в США. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Армянский национальный конгресс Америки (ANCA), крупнейшая в США армянская лоббистская организация, уже перешла к открытому шантажу и демократов, и республиканцев.

Они обвиняют и администрацию Байдена, и администрацию Трампа в чуть ли не соучастии в "геноциде" карабахских сепаратистов - и делают это совсем не просто так.

ANCA в последние недели активно делает разного рода заявления, демонстративно поддерживает кандидатов в президенты США второго эшелона, и все это - ради демонстрации и демократам, и республиканцам, что голоса и деньги армянских общин фактически выставлены на торги.

Кто поддержит армянскую риторику - тому они и достанутся. Критика Байдена и Трампа - как раз из этой серии. Аукцион "купи армянские голоса за критику Азербайджана" объявляется открытым".