Мирные жители подорвались на мине в Карабахе

Пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики сообщает, что 13 октября 2023 года на неразминированной территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района произошел минный инцидент.

Как сообщили в пятницу Day.Az в агентстве, в результате взрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля "Газель" Абилов Фамиль Ильяс оглу (1987 года рождения), а водитель грузовика марки "КАМАЗ" Байрамов Намаз Набади оглу (2000 года рождения) получил ранения.

Агентства по разминированию в очередной раз призывает граждан действовать ответственно, не заходить на незнакомые им территории и соблюдать требуемые правила.