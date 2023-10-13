Зангезурский коридор играет важную роль в Плане развития Турции

С XII Планом развития Турции количество проектов, которые соединят Азию с Европой, в частности, такие как Зангезурский коридор и пограничный пункт Овакёй, будет увеличено.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, будут укреплены сети железных и автомобильных дорог, интегрированные с промышленными и энергетическими объектами. Будут добавлены новые таможенные ворота и порты для международных морских и наземных перевозок.

Согласно информации, с Планом развития будут предприняты шаги, чтобы сделать Турцию центральной страной в области энергетики.

Кроме того, одной из ключевых тем плана является зеленая трансформация и экосистема. В связи с этим в План развития будут включены цель по нулевым выбросам к 2053 году, мероприятия по декарбонизации, шаги, которые повысят энергетическую и ресурсную эффективность и будут способствовать переходу на возобновляемые источники энергии.

Отметим, что XII План развития, который является вторым Планом развития системы президентского правления Турции, будет представлен Великому Национальному Собранию Турции 16 октября.

17 октября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выступит с подробной презентацией XII Плана развития в Комиссии по планированию и бюджету.